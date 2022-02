Festival Origines contrôlées : édition 2022 Metronum, 2 avril 2022, Toulouse.

Festival Origines contrôlées : édition 2022

Metronum, le samedi 2 avril à 20:00

### LA RUMEUR + DAN (1ère partie) La Rumeur se produira lors d’une soirée exceptionnelle au Métronum en attente de l’album… La Rumeur groupe de rap engagé avec plus de 20 ans carrière qu’on ne présente plus revient sur scène. Leurs albums, intemporels, n’ont pas pris une ride. A son actif, La Rumeur compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips, un court métrage, un documentaire, un film sorti au cinéma, un livre… En première partie : Dan, espoir toulousain, vous propose une ambiance chaleureuse, et “sucrée” mélangeant Pop, R’nb avec quelques résonances Trap. **DAN** Dès son plus jeune âge, [DAN](https://www.boudulemag.com/2021/05/dan-le-bon-eleve-de-la-soul-dan-bianda-simen/) né Dan SIMEN, développe sa passion pour le chant et se voit très vite influencé par la musique pop et afro-américaine. Du Gospel, à la Soul, sans oublier le RnB, il s’inspire de ses plus grandes idoles dont notamment Michael Jackson et Stevie Wonder, Mais également des artistes de sa génération comme Bruno Mars ou encore Beyonce. C’est particulièrement lors d’une scène ouverte dans son lycée (Lycée Saint- Sernin à Toulouse) qu’il a le déclic et réalise que la scène lui apporte un immense bonheur, « c’est comme une énergie dont il a besoin et qui est vitale ». L’Univers de DAN, vous propose une ambiance chaleureuse, et « sucrée » mélangeant différent styles musicaux variés, en raison de ses diverses influences, mais tournant principalement autour de couleurs Pop/RnB avec quelques résonances Trap. **LA RUMEUR** (Rap) Après ses débuts discrets, c’est l’album L’ombre sur la mesure, sorti en 2002, qui révèle le groupe au grand public. Leur musique aux assonances jazzy ou électro ainsi que leurs textes ciselés permettent à La Rumeur de faire un rap libre et engagé, un rap toujours en résonance avec l’actualité sociale, politique et culturelle. Marquée par huit années de combat judiciaire initié par le président de la République, La Rumeur n’a jamais plié. Pendant qu’elle remportait un bras-de-fer mythique devant les tribunaux et entre les multiples concerts, consacrés par un show à l’Olympia en novembre 2012, le groupe de rap s’est lancé derrière les caméras. A son actif, La Rumeur compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips vidéos, un court métrage, un documentaire, un film tv, un long métrage sorti au cinéma, un livre… 2021 sera l’occasion pour le groupe d’annoncer son grand retour avec la sortie de ce 5ème album, 8 ans après leur dernier album l’actualité de cette dernière décennie offre du blé à moudre à La Rumeur ! En remerciement d’un indéfectible soutien de leur public, La Rumeur repart écumer les concerts de la cour de promenade d’un centre de détention aux festivals les plus fréquentés… ### Plus d’infos Plus d’informations : [https://tactikollectif.org/](https://tactikollectif.org/) //www.youtube.com/embed/pYFnaID-G2k ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 avril à 20h * Durée : 3h30 * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

8€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:30:00