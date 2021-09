Festival Origines contrôlées : édition 2021 Centre d’animation des Chamois, 5 octobre 2021, Toulouse.

du mardi 5 octobre au samedi 16 octobre à Centre d’animation des Chamois

### Débats / Rencontres / Concerts / Spectacles / Projections / Expositions Tactikollectif présente la 18ème édition de son Festival Origines Contrôlées du 5 au 10 octobre, et le 16 octobre. 2004, 1ère édition de l’ambition « Origines Contrôlées » à Toulouse. Mêlant de manière originale des rencontres-débats autour des problématiques de société, Tactikollectif invite chercheurs, journalistes, militants associatifs, institutionnels… à échanger sur ces questions, et offre une programmation artistique pluridisciplinaire populaire et porteuse de sens. Origines Contrôlées ce sont des moments de culture, de musique et de convivialité où la réflexion et le débat gardent une place centrale. Tactikollectif propose chaque année une programmation qui répond en effet aux valeurs de l’association mélangeant culture urbaine, jeunes talents à faire valoir et grosses têtes d’affiches. Au programme, des artistes engagés ayant un message à faire passer. Tactikollectif a pu, par le passé, mettre en lumières des artistes qui, aujourd’hui font partie du paysage national et n’ont plus à défendre leur place. Cette année encore, soirées concerts, soirée humour, débats, spectacles et rencontres, de quoi réjouir le plus grand nombre ! **[Télécharger le programme au format pdf ](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/Programme_OrginesControlees.pdf/7c267447-2b71-1a46-d63d-20201b4cde76)** ### Plus d’infos [Toutes les infos, réservations de pré-ventes et détails de la programmation sur le site de l’association Tactikollectif ](https://tactikollectif.org/festival-origines-controlees-2021/) //www.youtube.com/embed/RyY6HJALPcE ![]() ### Infos pratiques * Concerts et débats : du 5 au 10 octobre au centre culturel de quartier Renan * Projections au cinéma Utopia Borderouge et au Metronum : le 16 octobre à 14h et 20h30

Prévente : 8€ / Débats : gratuits dans la limites des places disponibles

Culture

Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



