Cinéma pour tous, le samedi 18 septembre à 16:00

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, un jeune homme étranger se cache dans une église. Doué pour l’orgue, il se sert de l’instrument et les passions que font naitre sa virtuosité vont faire voler en éclat le calme de cette petite ville qui s’accommodait tant bien que mal de la gouvernance fasciste imposée par l’époque.

6€, 4,50€ sur abonnement

Film de Stefan Uher (1965). Cinéma pour tous Rue du Château 12140 Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

