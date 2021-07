Entraygues-sur-Truyère Cinéma pour tous Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Festival Orgue et Cinéma : “En eaux troubles” film norvégien d’Erik Poppe (2009) Cinéma pour tous Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Libéré après une longue peine d’emprisonnement pour un crime qu’il nie avoir commis, Jan Thomas est prêt à démarrer une nouvelle vie. Organiste virtuose, il joue dans une église d’Oslo qui lui offre une seconde chance. Grâce à son don pour la musique et sa gentillesse, il gagne rapidement le respect de ses supérieurs et le coeur de la pasteure Anna à qui il ne dévoile rien de son histoire. Mais son passé le rattrape lorsqu’Agnès, venue visiter l’église avec ses élèves, reconnaît en lui le jeune homme qui fut, des années plus tôt, accusé du meutre de son fils. Les envolées lyriques de l’orgue, aux accents surprenants parfois proches du rock alternatif, s’insèrent naturellement aux images, exercice pourtant particulièrement périlleux. La force sourde des tuyaux s’articule harmonieusement à la douceur compassée des lumières : Erik Poppe confirme son talent de faiseur d’ambiance et de rythme.

