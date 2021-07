Entraygues-sur-Truyère Église Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Festival Orgue et Cinéma : concert d’orgue par Frédéric Muñoz Église Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Entraygues-sur-Truyère

Festival Orgue et Cinéma : concert d’orgue par Frédéric Muñoz Église, 19 septembre 2021, Entraygues-sur-Truyère. Festival Orgue et Cinéma : concert d’orgue par Frédéric Muñoz

Église, le dimanche 19 septembre à 18:00

Titulaire de l’Orgue historique de l’Abbaye de Saint Guilhem le Désert (Hérault), professeur à l’Association « Connaissance et Pratique de l’Orgue » Frédéric Muñoz est régulièrement invité à se produire dans la plupart des Festivals d’Orgues Historiques : il est considéré comme un haut représentant de la musique baroque en France et un ardent défenseur de la cause de l’orgue en France. Il est également producteur d’émissions de radio, directeur de publication de la revue « Le Tuyau », collaborateur du site « Res musica ». Outre son concert, Frédéric Muñoz donne également une conférence sur l’orgue et le cinéma dans le cadre de ce festival.

Participation libre

Concert d’orgue par Frédéric Muñoz : musiques baroques. Église Place de l’église 12140 Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Autres Lieu Église Adresse Place de l'église 12140 Entraygues-sur-Truyère Ville Entraygues-sur-Truyère lieuville Église Entraygues-sur-Truyère