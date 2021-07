Entraygues-sur-Truyère Église Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Festival Orgue et Cinéma : ciné-concert à l’orgue sur le film “Alexandre Nevski” Église Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Improvisation à l’orgue par Adam Bernadac, organiste, compositeur, professeur d’écriture musicale, sur le film “ALexandre Nevski” de S. Eisenstein et D. Vassiliev (1938). Le film retrace un événement phare de l’histoire de la Russie au XIIIe siècle: l’opposition du prince Alexandre Nevski à l’invasion des chevaliers teutoniques et notamment la bataille du lac Peïpous qui mit fin à leur expansion orientale. Commande des autorités staliniennes, Alexandre Nevski est conçu à l’origine comme un film épique de propagande contre l’expansionnisme germanique : les chevaliers teutoniques et porte-glaive, envahisseurs du territoire russe évoquent clairement la menace nazie. Eisenstein met en place le contrepoint audiovisuel : la musique de Prokofiev fait naître des contrastes, tantôt comiques, tantôt dramatiques, avec les images – un défi pour l’improvisateur Adam Bernadac.

Entrée payante pour le cinéma (6€) et participation libre pour l’organiste

