20 EUR Premier concert du Festival de l’Orgue de Charolles ; venez découvrir l’orgue de Charolles au sein d’un grand ensemble instrumental et vocal !

Le jeune et prometteur Ensemble La NÉBULEUSE dirigé par Gabriel RIGNOL (8 chanteur·euse·s et 8 instrumentistes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon) nous proposerons un programme intitulé “Le voyage de Rome” autour d’oeuvres de Marc-Antoine Charpentier, Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi…

À ne rater sous aucun prétexte !

orguecharolles@gmail.com https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha

