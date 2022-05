Festival Orgue Charolles ; Ensemble Correspondances, 5 juin 2022, .

Festival Orgue Charolles ; Ensemble Correspondances

2022-06-05 – 2022-06-05

Troisième concert du Festival de l’Orgue de Charolles ; venez découvrir l’orgue de Charolles au sein d’un grand ensemble instrumental et vocal !

Pour conclure le festival nous aurons l’immense joie de recevoir l’Ensemble CORRESPONDANCES dirigé par Sébastien DAUCÉ (10 chanteur·euse·s et 12 instrumentistes) avec un programme grandiose ; « Membra Jesu Nostri » de Dietrich Buxtehude, et la cantate BWV 106 « Actus Tragicus » de Johann Sebastian Bach.

