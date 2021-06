Festival Organa 2021 Saint-Rémy-de-Provence, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Festival Organa 2021 2021-07-25 – 2021-09-19 Collégiale Saint-Martin ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

JUILLET

« Festival BACH »



Dimanche 25 juillet 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

« Cantates de BACH »

« Cantate BWV 82 » et « Cantate BWV 156 »

Pierre Guiral, Basse

Violon, Hautbois et Orgue

Tarif : 15 €, Réductions : 10 €



Mercredi 28 juillet 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

« Concert anniversaire »

Jean-Pierre LECAUDEY

Récital BACH

Libre participation aux frais



AOÛT

Dimanche 1er août 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

Radoslaw MARZEC

Bydgoszcz (Pologne)

Libre participation aux frais



Mercredi 25 août 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

Fabio MACERA

Rapallo (Italie)

Libre participation aux frais



SEPTEMBRE

Mercredi 1er septembre 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

Jan LORENC

Hradec Kràlové (Tchéquie)

Libre participation aux frais



Dimanche 5 septembre 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

« Hautbois & Orgue»

Ludwig KREBS / Johann Sebastian BACH

Pierre MAKARENKO, Hautbois

Christophe GUIDA, Orgue

Tarif : 15 €, Réductions : 10 €



Mercredi 8 septembre 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

Franz HAUK

Ingolstadt (D)

Libre participation aux frais



Dimanche 12 septembre 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

« MOZART »

Messa brevis in D, Nocturnes

Chœur & Orchestre

Tarif : 15 €, Réductions : 10 €



Mercredi 15 septembre 2021 à 18h : Collégiale Saint-Martin

Eberhard LAUER

Hambourg (D)

Libre participation aux frais

+33 6 26 53 70 17 http://organa2000.free.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-16 par