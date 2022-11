Festival Orchestr’émoi : Le Molière Imaginaire Chinon, 9 décembre 2022, Chinon.

Lorsqu’on dit « Molière et la musique », on pense immédiatement à Lully et d’autres artistes de l’époque. Mais ce serait omettre les nombreux musiciens qui ont été inspirés par l’auteur du « Malade imaginaire » ! Ce spectacle est articulé autour de trois compositeurs reconnus, mais que l’on n’attend pas ici : Charles Gounod, Henri Dutilleux et Nino Rota ! Le premier a écrit un opéra sur « Le médecin malgré lui » au milieu du XIXe siècle. Le second, bien connu pour ses attaches au territoire chinonais et à la région tourangelle a composé au début de son immense carrière une musique de scène pour la pièce « Monsieur de Pourceaugnac », courts numéros musicaux restés enfermés dans les archives de la Comédie Française et jamais entendu depuis la première en 1948 !

