Festival Orchestr'émoi : De Brahms à Django Chinon, 10 décembre 2022

En 1848, alors que le peuple hongrois aspirait à son indépendance, l'Autriche lui fit subir un écrasement populaire qui obligea les réfugiés politiques, dont de brillants musiciens, à rejoindre Hambourg pour embarquer et fuir aux États-Unis. Ces circonstances historiques amenèrent Johannes Brahms alors âgé de 15 ans, à rencontrer le violoniste Eduard Reményi qui lui fit découvrir la musique tsigane. Ces influences musicales rejaillirent dans l'oeuvre de BRAHMS … et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, les solistes de l'Ensemble VIVA, violons d'ici, violons d'ailleurs accompagnés du guitariste manouche virtuose Christophe Lartilleux-Hart ont imaginé un programme de concert réunissant les univers de BRAHMS et de Django Reinhart.

