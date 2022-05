Festival Orbis Pictus Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Festival Orbis Pictus Reims, 20 mai 2022, Reims. Festival Orbis Pictus Palais du Tau 2 place du Cardinal Luçon Reims

2022-05-20 – 2022-05-20 Palais du Tau 2 place du Cardinal Luçon

Reims Marne Le Festival Orbis Pictus revient au Palais du Tau ! Installé au Palais du Tau à Reims depuis sa première édition en 2010, le festival Orbis Pictus investit ce monument d’exception pour y accueillir chaque année un public d’initiés, d’amateurs et de fidèles, à la découverte d’artistes confirmés et de jeunes révélations, qui explorent et réinventent le paysage marionnettique actuel. Plus de quinze compagnies sont présentes dans les cours majestueuses et salles chargées d’histoire. Elles vous y font découvrir les univers hors normes de la marionnette contemporaine à travers des formes brèves qui s’épanouissent dans ce lieu d’exception inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La création est l’endroit du questionnement, de la quête éperdue et des grandes utopies. Et le Palais du Tau de Reims est l’écrin rêvé pour y révéler les œuvres marionnettiques. Rendez-vous pour un week-end festif pendant lequel nous serons heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir l’univers étrange et organique de Stéphane Blanquet, la dextérité du marionnettiste brésilien Eduardo Felix, le spectacle inaugural présenté par Juan Perez Escala, le solo crocodilesque de notre compagnonne Rakoo de Andrade, … Et bien d’autres encore ! contact@lejardinparallele.fr http://www.lejardinparallele.fr/orbis-pictus/ Palais du Tau 2 place du Cardinal Luçon Reims

