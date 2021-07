Yquebeuf Yquebeuf Seine-Maritime, Yquebeuf Festival Opéra d’été en collaboration avec l’Opéra National de Paris Yquebeuf Yquebeuf Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Festival Opéra d'été en collaboration avec l'Opéra National de Paris Yquebeuf, 27 août 2021-27 août 2021, Yquebeuf.

Yquebeuf Seine-Maritime Yquebeuf Diffusions gratuites d’Opéras et Ballets sur grand écran. Opéra « Le Barbier de Séville » de Gioacchina Rossini. SUR RESERVATION. Diffusions gratuites d’Opéras et Ballets sur grand écran. Opéra « Le Barbier de Séville » de Gioacchina Rossini. SUR RESERVATION. commune.yquebeuf@orange.fr +33 2 35 34 22 65 http://www.mairie-yquebeuf.fr/ Diffusions gratuites d’Opéras et Ballets sur grand écran. Opéra « Le Barbier de Séville » de Gioacchina Rossini. SUR RESERVATION. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

