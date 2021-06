Soustons Soustons Landes, Soustons Festival Opéra des Landes – Quatuor Diotima Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Festival Opéra des Landes – Quatuor Diotima Soustons, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Soustons. Festival Opéra des Landes – Quatuor Diotima 2021-07-15 – 2021-07-15

Soustons Landes EUR 12 16 Yun-Peng Zhao, Violon

Constance Ronzatti, Violon

Franck Chevalier, Alto

Pierre Morlet, Violoncelle

©Jérémie Mazenq

Production Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine

Le Quatuor Diotima, salué par la critique internationale, est l’un des plus demandés à travers le monde. Il se produira cette saison dans les grandes séries de musique de chambre dédiées à la création : Amsterdam Muziekgebouw, Konserthuset Stockholm, Copenhague, Marseille, Bruges, York, Philharmonie de Berlin, de Cologne, Elbphilharmonie d’Hambourg, Munich… Yun-Peng Zhao, Violon

