Festival Opéra & Châteaux – Récital pour la Paix en Ukraine (Concert caritatif au profit de la Croix Rouge) Autichamp

2022-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-30

Autichamp Drôme Autichamp En répandant la beauté et l’harmonie, les musiciens sont d’éternels porteurs de paix et d’espoir. Mais lorsqu’ils chantent des duos d’amour, leur message pénètre au plus profond des cœurs. annie.delangloy@sfr.fr Autichamp

