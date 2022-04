Festival Opéra & Châteaux – Concert en Famille La Répara-Auriples La Répara-Auriples Catégories d’évènement: Drôme

Festival Opéra & Châteaux – Concert en Famille
24 juillet 2022, 18:00:00
La Répara-Auriples, Drôme

Retrouvez Andrei Chevtchouk entouré de son épouse Céline et de ses filles Anna et Elena. Piano, violon, chant… le chef d'orchestre et sa famille vous réservent de multiples surprises avec ce concert riche en émotions.

