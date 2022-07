FESTIVAL OPEN’AIR Guérande, 27 août 2022, Guérande.

FESTIVAL OPEN’AIR

7? rue du Sénéchale La coulée verte Guérande Loire-Atlantique La coulée verte 7? rue du Sénéchale

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27

La coulée verte 7? rue du Sénéchale

Guérande

Loire-Atlantique

Au programme des animations pour les plus jeunes l’après-midi (structures gonflables, jeux lectures, etc.) et des concerts le soir avec:

Les Chicos de Lobellas

Les Nouveaux Dossiers

Phéroce



Un évènement organisé par l’association Open Air constituée de jeunes guérandais.

spot.ados@lespep.org +33 2 40 61 06 25 http://www.pep44.fr/

