Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Festival Open Music Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Festival Open Music Saint-Quay-Portrieux, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Quay-Portrieux. Festival Open Music 2021-06-26 – 2021-06-26 Place de la Chapelle Ste Anne Chapelle Sainte-Anne

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Le Festival Open Music revient le temps d’un weekend avec rencontres et concerts autour de la musique classique.

En partenariat avec l’association Open Music et la ville. Un concert se déroulera le samedi 26 juin 2021 à 20h à la chapelle Sainte-Anne à Saint-Quay-Portrieux.

