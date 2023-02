Festival On n’a plus 20 ans VII ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE, 9 avril 2023, FONTENAY LE COMTE.

Festival On n’a plus 20 ans VII ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 17:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 46.2 à 46.2 euros.

Rage Tour (PLATESVR-2021-010212 & -010213) présente Tagada Jones + The Exploited Elmer Food Beat + Grade 2 + The Foxy Ladies C’est la 7ème édition du festival anniversaire de Tagada Jones « on n’a plus 20 ans VII » en cette année 2023!À l’affiche des groupes qu’on ne présente plus tels que The Exploited, Elmer Food Beat, Russkaja, Les Sales Majestés, Banane Metalik, Les 3 Fromages, La Phaze et aussi, le groupe dont on fête l’anniversaire : Tagada Jones!Cette année encore, il y aura des concerts le dimanche, journée supplémentaire qui s’annonce mémorable puisque nous avons la chance d’accueillir les légendaires SKA-P ! Enfin, nous avons rajouté à la programmation des groupes « découverte » ou locaux comme Grade 2, Strollad, Outrage, The Foxy Ladies, et Darcy ! Entre Rock, Metal et Punk, ces 3 nuits de festival sont placées sous les signes de l’éclectisme et de la fête! Programmation par jour :VENDREDI 7 AVRIL 18.00: RUSSKAJALES SALES MAJESTÉSLA PHAZEBANANES METALIKDARCY SAMEDI 8 AVRIL 18.00: TAGADA JONESTHE EXPLOITEDELMER FOOD BEATGRADE 2THE FOXY LADIES DIMANCHE 9 AVRIL 17.00: SKA-PLES 3 FROMAGESSTROLLAD OUTRAGE Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 23 46 07 53 Festival on n’a plus 20 ans

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL RENE CASSIN-LA GARE FONTENAY LE COMTE 70 avenue de la gare Vende

Rage Tour (PLATESVR-2021-010212 & -010213) présente Tagada Jones + The Exploited Elmer Food Beat + Grade 2 + The Foxy Ladies

C’est la 7ème édition du festival anniversaire de Tagada Jones « on n’a plus 20 ans VII » en cette année 2023!

À l’affiche des groupes qu’on ne présente plus tels que The Exploited, Elmer Food Beat, Russkaja, Les Sales Majestés, Banane Metalik, Les 3 Fromages, La Phaze et aussi, le groupe dont on fête l’anniversaire : Tagada Jones!

Cette année encore, il y aura des concerts le dimanche, journée supplémentaire qui s’annonce mémorable puisque nous avons la chance d’accueillir les légendaires SKA-P !

Enfin, nous avons rajouté à la programmation des groupes « découverte » ou locaux comme Grade 2, Strollad, Outrage, The Foxy Ladies, et Darcy !

Entre Rock, Metal et Punk, ces 3 nuits de festival sont placées sous les signes de l’éclectisme et de la fête!

Programmation par jour :

VENDREDI 7 AVRIL 18.00:

RUSSKAJA

LES SALES MAJESTÉS

LA PHAZE

BANANES METALIK

DARCY

SAMEDI 8 AVRIL 18.00:

TAGADA JONES

THE EXPLOITED

ELMER FOOD BEAT

GRADE 2

THE FOXY LADIES

DIMANCHE 9 AVRIL 17.00:

SKA-P

LES 3 FROMAGES

STROLLAD

OUTRAGE Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 23 46 07 53

.46.2 EUR46.2.

Votre billet est ici