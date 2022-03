Festival On Danse ! Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Festival On Danse ! Tarnos, 2 avril 2022, Tarnos. Festival On Danse ! Tarnos

2022-04-02 – 2022-04-03

Tarnos Landes La danse dans tous ses états sera à l’honneur de la 5ème édition du week-end danse organisé avec les associations tarnosiennes. Vous pourrez découvrir nos jeunes danseurs pleins de talent. Le samedi soir, à l’issue de stages découvertes prodigués par leurs professeurs et un chorégraphe professionnel, les associations participantes se produiront. Cette année c’est le thème du hip-hop qui servira de base au spectacle . Le week-end se clôturera par un spectacle donné par une compagnie professionnelle. La danse dans tous ses états sera à l’honneur de la 5ème édition du week-end danse organisé avec les associations tarnosiennes. Vous pourrez découvrir nos jeunes danseurs pleins de talent. Le samedi soir, à l’issue de stages découvertes prodigués par leurs professeurs et un chorégraphe professionnel, les associations participantes se produiront. Cette année c’est le thème du hip-hop qui servira de base au spectacle . Le week-end se clôturera par un spectacle donné par une compagnie professionnelle. +33 5 59 64 34 45 La danse dans tous ses états sera à l’honneur de la 5ème édition du week-end danse organisé avec les associations tarnosiennes. Vous pourrez découvrir nos jeunes danseurs pleins de talent. Le samedi soir, à l’issue de stages découvertes prodigués par leurs professeurs et un chorégraphe professionnel, les associations participantes se produiront. Cette année c’est le thème du hip-hop qui servira de base au spectacle . Le week-end se clôturera par un spectacle donné par une compagnie professionnelle. libre de droit

Tarnos

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Ville Tarnos lieuville Tarnos Departement Landes

Tarnos Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos/

Festival On Danse ! Tarnos 2022-04-02 was last modified: by Festival On Danse ! Tarnos Tarnos 2 avril 2022 Landes Tarnos

Tarnos Landes