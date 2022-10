Festival ON COURT À LA BALEINE

2022-12-09 – 2022-12-11 EUR Entrée gratuite pour venir découvrir une quarantaine de films courts : fiction, animation, documentaire, film d’art, film expérimental, film pour enfants… Programme détaillé courant novembre sur le site Internet de la Baleine. Le Festival ON COURT À LA BALEINE est un festival du court-métrage et de la mini-série qui se déroulera au Théâtre La Baleine du 9 au 11 décembre 2022. Tout public. OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ dernière mise à jour : 2022-10-10 par

