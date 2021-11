Festival Ohlala ! Le temps des petits #5 Gardanne, 11 décembre 2021, Gardanne.

Festival Ohlala ! Le temps des petits #5

Gardanne, le samedi 11 décembre à 11:00

[http://www.ohlala-festival.fr](http://www.ohlala-festival.fr)fr](http://www.ohlala-festival.fr)s, le festival pour les 0-6 ans et compagnie ! 5ème édition du 1er au 16 décembre à Gardanne. Au programme: spectacles, ateliers, concert, lectures, cinéma… et plein d’autres surprises ! Retrouvez toute la programmation détaillée sur www.ohlala-festival.fr Samedi 4 décembre • 10h30 « Boîte à histoires » Histoires contées De 1 à 6 ans Médiathèque N. Mandela Gratuit Samedi 4 décembre • 10h30 « Jeu des Cabanes » Cache-cache lecture Dès 3 ans Médiathèque N. Mandela Gratuit Mercredi 8 décembre • 15h & 16h30 « Il Faut Sauver les Contes » par Mistigri Spectacle-jeu interactif Dès 5 ans Annexe Biver 6€*/6,50€ Samedi 11 décembre • 10h & 17h « Les Lunes et les Nuages » par La Boîte à Mus’ Spectacle musical Dès 3 ans Maison du Peuple 6€*/6,50€ Samedi 11 décembre • 9h45 & 10h45 « Chouette, tu dors ? » par Le Collectif Tif Spectacle musical Dès 6 mois Hang’art 6€*/6,50€ Samedi 11 décembre • 11h & 14h30 « La Contrebasse de ma Grand-Mère » par la Compagnie Alatoul Spectacle musical Dès 4 ans Salle Prévert 6€*/6,50€ Samedi 11 décembre • 15h30 « Au Cœur de nos Rêves » par la Cie Après la Pluie Spectacle musical Dès 3 ans Salle Beausoleil 6€*/6,50€ Dimanche 12 décembre • 10h « Ciné P’tit Déj » Cinéma Dès 3 ans Cinéma 3 Casino 5€ Mercredi 15 décembre • 10h • 11h « Dans mon Arbre » par le Magik Bazar Spectacle Kamishibaï Dès 3 ans Médiathèque N. Mandela Gratuit ————————————————– ACCUEIL DU FESTIVAL Samedi 11 décembre • 9h30-17h Gymnase Léo Lagrange ️ Billetterie* Buvette et Crêpes Activités et ateliers gratuits: Le village de cabanes Labyrinthe des petits par Magik Bazar Coin des jeux par Mistigri Fresque murale par Doodle & Co Jeux de construction Chasse aux Chaussettes par Mistigri Coin lecture Espace bébé *Tarifs spectacles : 6€ préventes en ligne / 6,50€ sur place Places limitées, réservez vite ! Infos & Billetterie : www.ohlala-festival.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T18:00:00