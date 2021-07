Festival Oh Les Beaux Jours: vieille charité, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Marseille.

Festival Oh Les Beaux Jours:

vieille charité, le vendredi 16 juillet à 22:30

CONCERT LITTÉRAIRE || The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nevché & French 79 ‣ Avec Fred Nevché et French 79 ‣ et des textes de Ronan Chéneau, Christophe Fiat, Capucine et Simon Johannin, Fred Nevché, Blandine Rinkel. 22h30 Cour de la Vieille Charité 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-16-LR ‣ Concert littéraire précédé par Les Réveilleurs de soleil. Billet unique pour la soirée. Avec Fred Nevché et French 79 et des textes de Ronan Chéneau, Christophe Fiat, Capucine et Simon Johannin, Fred Nevché, Blandine Rinkel. Que reste-t-il aujourd’hui des transgressions de Lou Reed ? Cette question hante l’auteur, chanteur et musicien Fred Nevché dont on connaît le goût pour la pop culture et le rock poétique. Auparavant il avait revisité l’univers de Prévert (Le soleil brille aussi), puis ceux de Marylin Monroe et Kurt Cobain (Shooting Stars). Avec, à chaque fois, la même interrogation sur les empreintes que ces icônes ont laissées à travers leurs œuvres, repoussant les limites de l’ordre moral et offrant de nouveaux espaces de liberté. « Approcher les icônes demeure une aventure complexe et périlleuse. Pour créer un spectacle autour de Lou Reed, c’est ailleurs qu’il faut chercher. En dehors de lui. Ou en dessous. Sous les chansons. Sous les mots et les poèmes. Sous le cuir et la peau glabre. Sous les lunettes noires et les rides. Sous les guitares lancinantes et les montées vertigineuses. Sous l’image qu’il a bien voulu nous donner à voir de lui. » Pour « approcher » Lou Reed, celui du Velvet Underground, de Perfect Day mais aussi des plus grands albums de l’histoire du rock, Fred Nevché s’est entouré du musicien et DJ électro French 79 et a eu la bonne idée de demander à des auteurs contemporains des textes sur le rapport qu’ils entretiennent avec celui qu’Andy Wahrol surnommait le « prince de la nuit et des angoisses ». Ronan Chéneau, Christophe Fiat, Capucine et Simon Johannin et Blandine Rinkel (écrivaine mais aussi membre du groupe Catastrophe) nous entraînent dans le New York des années 70 mais aussi dans les mondes irréels de Lou Reed dont on réentendra la voix à travers des images d’archives. Le temps d’une soirée d’été, let’s walk on the wild side pour un journal intime imaginaire et forcément psychédélique… À lire ‣ Ronan Chéneau, Mesdames, messieurs et le reste du monde, Solitaires intempestifs, 2021. ‣ Christophe Fiat, L’Épopée virile de Marcel Pagnol, Naïve Éditions, 2015. ‣ Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, Allia, 2019. ‣ Blandine Rinkel, Le Nom secret des choses, Fayard, 2019. À écouter ‣ Fred Nevché & French 79, The Unreal Story of Lou Reed, IN/EX, 2021. ‣ Fred Nevché, Valdevaqueros, IN/EX – Le Label, 2018. ‣ French 79, Joshua, 2019. ————————— En coréalisation avec la Ville de Marseille — Musées de Marseille.

11 / 15€

♫♫♫

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T22:30:00 2021-07-16T23:59:00