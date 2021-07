Festival Oh Les Beaux Jours: Où es-tu ? — Keren Ann et Irène Jacob — Lecture musicale Le Mucem, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Marseille.

Festival Oh Les Beaux Jours: Où es-tu ? — Keren Ann et Irène Jacob — Lecture musicale

Le Mucem, le dimanche 18 juillet à 22:00

LECTURE MUSICALE || Comédies françaises ‣ Avec Keren Ann et Irène Jacob ‣ Spectacle créé en complicité avec la chorégraphe Joëlle Bouvier 22h00 Fort Saint-Jean — Mucem 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-12 ‣ Spectacle précédé de Comédies françaises (21h). Billet unique pour la soirée. Au printemps 2020, empêchées de se voir comme le reste du monde, la chanteuse Keren Ann, confinée à Paris, et la comédienne Irène Jacob, dans les Cévennes, démarrent une conversation qu’elles donnent à voir et à entendre sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, chaque dimanche soir, Keren Ann interprète une chanson de son répertoire à laquelle Irène répond avec un texte poétique. Prend alors forme une singulière correspondance où l’univers musical de Keren Ann rencontre à travers la voix d’Irène les mots de Baudelaire, Charles Bukowski, Andrée Chedid, Paul Éluard ou Germaine Kouméalo Anaté… Au fil de ce dialogue à distance, la communauté d’auditeurs s’agrandit et attend comme un rendez-vous fragile et précieux la rencontre hebdomadaire de ces deux artistes. Lorsqu’enfin le premier confinement se termine, elles décident de prolonger sur scène leur discussion. Ainsi est né ce spectacle, où la poésie se frotte à la musique dans une conversation intense et personnelle qui défie l’espace et le temps, repoussant les frontières de l’imagination pour pallier l’absence de voyages. Au cinéma, Irène Jacob a été l’inoubliable interprète de La Double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski, on l’a vue aussi sous la direction de Wim Wenders ou de Michelangelo Antonioni, au théâtre mise en scène par Irina Brook ou Thomas Ostermeier, et elle a publié un premier roman. Depuis 2000, à travers les chansons qu’elle écrit pour les autres (Benjamin Biolay, Henri Salvador…) et ses dix albums personnels dont le dernier, Bleue, est en français, Keren Ann s’est imposée comme l’une des auteures-compositrices-interprètes les plus subtiles et passionnantes de sa génération. En fusionnant leurs univers intimes, en dévoilant les cercles de pensée, les voix et les musiques qui les accompagnent, Keren Ann et Irène Jacob nous entraînent à grande vitesse dans un voyage immobile. À lire ‣ Irène Jacob, Big Bang, Albin Michel, 2019. À écouter ‣ Keren Ann, Bleue, Polydor, 2019. ————————— En coréalisation avec le Mucem.

11 / 15€

♫♫♫

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T22:00:00 2021-07-18T23:30:00