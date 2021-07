Festival Oh Les Beaux Jours: Les Réveilleurs de soleil — Oxmo Puccino, Eddie Purple — Lecture musicale vieille charité, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Marseille.

vieille charité, le vendredi 16 juillet à 21:30

LECTURE MUSICALE Les Réveilleurs de soleil ‣ Avec Oxmo Puccino et Eddie Purple 21h30 Cour de la Vieille Charité 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-16-LR ‣ Lecture musicale suivie de The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nevché & French 79. Billet unique pour la soirée. ____________ Né au Mali en 1974, Oxmo Puccino est devenu depuis « Opéra Puccino » son premier album en 1998, et sans compter la dizaine d’autres qui ont suivi, une figure incontournable du rap français, souvent comparé à Jacques Brel pour sa maîtrise des mots et son phrasé incomparable, surnommé le «poète de la chanson française» et récompensé d’une Victoire de la musique pour le meilleur album de musiques urbaines en 2013, après un recueil de tweets (« 140 piles »), de poésie (« Mines de cristal ») et de souvenirs d’une tournée (« Au fil du chant »). Oxmo Puccino vient de publier son quatrième livre, Les Réveilleurs de soleil, qui est aussi son premier véritable roman. Il y raconte l’histoire de la jeune Rosie, dix ans, et de son grand-père, Edmond, qui fabrique des médicaments à base de poudre de plantes qui guérissent toute la région. Mais le soleil ne se lève plus, les plantes se meurent et Edmond, malade, ne peut plus se soigner. Bien décidée à réveiller le soleil, Rosie prend ainsi la route à la rencontre de personnages qui pourront l’aider dans sa démarche. Conte fantastique, philosophique et écologique, qui évoque tout autant Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry, Le Magicien d’Oz ou le Charlie et la chocolaterie du réalisateur Tim Burton, Les Réveilleurs de soleil est aussi une ode à la jeunesse et à son engagement face à une crise climatique dont la plupart des adultes ne se soucient pas. Un roman multigénérationnel et féministe qui atteste d’une nouvelle facette du génie d’Oxmo Puccino dont l’auteur lira des extraits entrecoupés de quelques-uns de ses plus grands tubes, accompagné dans la cour de la Vieille Charité par son complice, le guitariste Eddie Purple. À lire ‣ Oxmo Puccino, Les Réveilleurs de soleil, JC Lattès, 2021. À écouter ‣ Oxmo Puccino, La Nuit du réveil, All Points, 2019. __________ En coréalisation avec la Ville de Marseille — Musées de Marseille.

11 / 15€

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône



2021-07-16T21:30:00 2021-07-16T23:00:00