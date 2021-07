Festival Oh Les Beaux Jours: Le fantôme d’Odessa — Camille de Toledo, Valentin Mussou, Cleo T. — Lecture musicale vieille charité, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille.

LECTURE MUSICALE || Le fantôme d’Odessa ‣ Avec Camille de Toledo, Cleo T. et Valentin Mussou ‣ Avec les dessins d’Alexander Pavlenko. 21h30 Cour de la Vieille Charité 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-17-VC ‣ Lecture musicale suivie de Schtilibem. Billet unique pour la soirée. ____________ Le 15 mai 1939, l’écrivain russe Isaac Babel, dramaturge, scénariste, correspondant de guerre, nouvelliste adoubé par Gorki, auteur des célèbres Cavalerie rouge et Récits d’Odessa, encensé par ses pairs, est arrêté par le NKVD et enfermé à la prison moscovite de la Loubianka. Interrogé et torturé pendant huit mois, accusé de crimes contre l’État, défaitisme, espionnage au profit de la France et de l’Autriche, il sera secrètement fusillé le 27 janvier 1940. Son incarcération sonne le bilan de sa vie, de ses engagements et désillusions politiques, artistiques, sentimentales. L’examen de conscience prend la forme d’une lettre-testament adressée à sa fille, Nathalie, née et réfugiée en France avec sa mère. La lettre du condamné à mort parviendra-t-elle, par-delà le temps, à sa destinataire ? Saura-t-elle enfin qui était ce père qu’elle a à peine connu et dont l’indocilité aura dérangé Staline au point qu’il le fasse assassiner et qu’il fasse brûler ses manuscrits ? Après Herzl, son précédent roman graphique, qu’il était venu présenter au festival il y a trois ans, Camille de Toledo (que l’on retrouvera aussi pour une lecture musicale de son roman, Thésée, sa vie nouvelle) revient avec ce bouleversant Fantôme d’Odessa, où ses textes se mêlent aux dessins d’Alexander Pavlenko qui seront projetés. Le dessinateur a quitté sa Russie natale pour fuit l’antisémitisme et vit depuis en Allemagne. Une lecture de Camille de Toledo accompagnée par la voix envoûtante de Cleo T. et le violoncelle de Valentin Mussou. À lire ‣ Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, Le Fantôme d’Odessa, Denoël Graphic, 2021. __________ En coréalisation avec la Ville de Marseille — Musées de Marseille.

