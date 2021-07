Marseille Le Mucem Bouches-du-Rhône, Marseille Festival Oh Les Beaux Jours: Comédies françaises — Avec Maud Geffray et Éric Reinhardt — Lecture musicale Le Mucem Marseille

LECTURE MUSICALE Comédies françaises ‣ Éric Reinhardt, Maud Geffray 21h00 Fort Saint-Jean — Mucem 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-18 ‣ Lecture musicale suivie de Où es-tu ? (22h). Billet unique pour la soirée. Retrouvez Maud Geffray, reine de la pop électro, la moitié du duo Scratch Massive, lors d’une lecture musicale de Comédies françaises, un roman d’Éric Reinhardt qui met en scène un jeune auteur romantique prêt à mettre au jour un secret d’État : internet est une création française. Une lecture qui donne envie de danser et une musique qui donne envie de lire. Retournez au concert ! À lire ‣ Éric Reinhardt, Comédies françaises, Gallimard, 2020. ————————— En coréalisation avec le Mucem.

11 / 15€

