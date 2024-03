Festival Oh les beaux jours ! au Musée d’Histoire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, dimanche 26 mai 2024.

Festival Oh les beaux jours ! au Musée d’Histoire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous dimanche 26 mai pour une rencontre dans le cadre du festival Oh Les Beaux Jours !

Dans le cadre du festival Oh Les Beaux Jours ! Et en lien avec l’exposition Le Grand Domaine présentée au Musée d’Histoire du 25 mai au 9 juin 2024.



Une histoire populaire de Marseille sous deux écritures documentaires un podcast et une BD.



L’autrice de BD Lili Sohn et le réalisateur sonore Théo Boulenger sont invités à présenter leur travail autour d’un projet commun retracer une histoire de Marseille à travers la vie d’un immeuble, Le Grand Domaine, situé au 26 boulevard des Dames.



Pour accompagner la sortie du podcast (13 PRODS en association avec les éditions Delcourt et le Musée d’Histoire de Marseille) et du roman graphique (Delcourt), Lili Sohn et Théo Boulenger dévoilent en sons et en dessins les coutures d’une double écriture documentaire. Cette rencontre sera suivie d’une sieste sonore dans le site du Port antique.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Oh les beaux jours ! au Musée d’Histoire Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Ville de Marseille