ENTRETIEN • LECTURE MUSICALE En cheminant avec Angélique Kidjo Avec Angélique Kidjo et ses invités ‣ Rencontre animée par Élodie Karaki 20h30 Fort Saint-Jean — Mucem 11€ / 15€ > bit.ly/OLBJ21-12 ————————— La grande chanteuse béninoise est l’invitée d’Oh les beaux jours ! à l’occasion de la parution d’un livre d’entretiens dans la collection Je chemine avec…, publié aux @editions.seuil. Couronnée par quatre Grammy Awards, considérée comme la « première diva africaine » par Time Magazine, Angélique Kidjo mêle les musiques traditionnelles de son Bénin natal à d’autres genres, pop, jazz, reggae… Ses albums disent l’histoire de l’Afrique et prônent la défense des droits humains. Ambassadrice de bonne volonté à l’Unicef depuis 2002, considérant l’éducation comme impérative pour garantir justice et paix, elle a créé sa propre fondation, Batonga, en 2006. Au Mucem, elle reviendra sur son parcours et ses engagements avant de monter sur scène pour un concert littéraire où elle mêlera sa voix à celles d’auteurs qui ont forgé sa vision du monde. ‣ À lire : Je chemine avec Angélique Kidjo, Seuil, 2021. ‣ À écouter : Angélique Kidjo, « Mother Nature », Universal Music, 2021. ————————— En coréalisation avec la Saison Africa 2020 de l’Institut français et le Mucem, et en partenariat avec Et Tuttiquanti et October Octopus.

