Festival Off des Rendez-vous de l’Aventure avec « 1000 Bornes : du Jura à Biarritz à vélo »

Durée/ 1h10 tout public. Magali, Karine, Aurore, Jo ou encore Marguerite, considéraient que parcourir mille kilomètres à vélo, plus encore en autonomie, était un rêve inaccessible. Le handicap, la maladie, le manque de confiance en soi, tout laissait en effet à penser qu’une telle aventure, séduisante à l’esprit, n’aurait aucun lendemain. Pourtant, on se prend à y croire quand deux ardents baroudeurs, Yves et Olivia, font souffler un vent d’optimisme dans le dos de chacun et que le petit groupe, soudain porté par l’audace, se lance pour défi de rejoindre Biarritz, au bord de l’océan Atlantique, depuis la préfecture du Jura. Gratuit – Réservation auprès de la Caborde par mail caborde@ccportedujura.fr ou par téléphone : 03 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr +33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/ La Caborde, aire viti-culturelle D97 Beaufort-Orbagna

