Festival OFF de Saintes Saintes Saintes, samedi 13 juillet 2024.

Festival OFF de Saintes Saintes Saintes Charente-Maritime

Première édition du OFF.

L’association Festival OFF de Saintes souhaite faire vivre et promouvoir un festival OFF durant la période de musique classique de Saintes, afin d’ouvrir ce genre musical et ses musiciens au plus grand nombre.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-21

Saintes Centre ville de Saintes

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

L’événement Festival OFF de Saintes Saintes a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge