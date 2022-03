Festival off d’astronomie Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

La qualité exceptionnelle du ciel d’altitude de Mantet et l’extinction des éclairages publics permettent d’accéder au monde fascinant des galaxies, nébuleuses et autres joyaux du ciel profond. Des animations nocturnes vous attendent depuis le col de Mantet. Animation réalisée dans le cadre du Festival Nature des réserves naturelles catalanes. Toute la programmation sur : [www.reserves-naturelles-catalanes.org](http://www.reserves-naturelles-catalanes.org)

Inscription obligatoire , RNN de Mantet : 04 68 05 00 75

