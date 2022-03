FESTIVAL ODP TALENCE #7 Parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

FESTIVAL ODP TALENCE #7 Parc Peixotto, 8 septembre 2022, Talence. FESTIVAL ODP TALENCE #7

du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre à Parc Peixotto

**4 jours de fête au profit des Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France, dans l’enceinte du Parc Peixotto de Talence.** Un festival familial, dans un lieu unique : Le Festival ODP Talence se veut chaleureux et festif tout en conservant une taille humaine, pour laquelle le Parc Peixotto est idéal, avec une jauge limitée à 8000 personnes par soir, préservant ainsi l’esprit et l’identité du festival, dans un lieu unique. Le château Peixotto et son parc sont d’ailleurs classés parmi les plus remarquables jardins à la française. **PROGRAMMATION 2022 – Edition #7** Calogero Murray head GRAND CORPS MALADE Selah sue

Billetterie

Un festival familial, dans un lieu unique Parc Peixotto Peixotto 33400 Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-08T09:00:00 2022-09-08T23:00:00;2022-09-09T09:00:00 2022-09-09T23:00:00;2022-09-10T09:00:00 2022-09-10T23:00:00;2022-09-11T09:00:00 2022-09-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Parc Peixotto Adresse Peixotto 33400 Talence Ville Talence lieuville Parc Peixotto Talence Departement Gironde

Parc Peixotto Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

FESTIVAL ODP TALENCE #7 Parc Peixotto 2022-09-08 was last modified: by FESTIVAL ODP TALENCE #7 Parc Peixotto Parc Peixotto 8 septembre 2022 Parc Peixotto Talence Talence

Talence Gironde