Festival occitan Escambis Saint-Céré, 20 mai 2022, Saint-Céré.

Festival occitan Escambis Saint-Céré

2022-05-20 – 2022-05-22

Saint-Céré Lot

Vendredi 20 mai, toute la journée, à la MJC de Saint-Céré, aura lieu le rassemblement scolaire occitan de la maternelle au lycée, ouvert à tous et gratuit. nMatin : chants, comptines, danses, poésies, saynètes. nAprès-midi : restitution de projets chants-danses et théâtre avec le concours de Lot arts vivants et de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. nÀ 20h30, toujours à la MJC de Saint-Céré : projection du film Paddington en VO occitan sous-titré en français pour tout public. Tarif unique : 3 euros. Samedi 21 mai : entre 9 h et 18 h un marché artisanal gourmand aura lieu à la journée dans le village, suivi d’une balade contée, ainsi que des lectures de poèmes. Un concert/bal se tiendra en soirée. Dimanche 22 mai : à 14 h, une initiation au doublage occitan sera proposé par la Compagnie Lilo. A 16 h30, un spectacle sera proposé par l’Illustre Théâtre d’Anglars.

Ce Festival s’adresse à toutes les générations qui se retrouvent dans des domaines variés tels que la musique, le chant, la danse, la littérature, le théâtre ou le conte. nRestauration et buvette sur place.

