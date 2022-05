Festival occitan Escambis Saint-Céré, 20 mai 2022, Saint-Céré.

EUR Vendredi 20 mai, toute la journée, à la MJC de Saint-Céré, aura lieu le rassemblement scolaire occitan de la maternelle au lycée, ouvert à tous et gratuit. nMatin : chants, comptines, danses, poésies, saynètes. nAprès-midi : restitution de projets chants-danses et théâtre avec le concours de Lot arts vivants et de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. nÀ 20h30, toujours à la MJC de Saint-Céré : projection du film Paddington en VO occitan sous-titré en français pour tout public. Tarif unique : 3 euros.

Ce Festival s’adresse à toutes les générations qui se retrouvent dans des domaines variés tels que la musique, le chant, la danse, la littérature, le théâtre ou le conte. nRestauration et buvette sur place.

+33 6 73 62 64 63

