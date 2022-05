Festival occitan Escambis Bannes Bannes Catégories d’évènement: Bannes

Bannes Lot Samedi 21 mai : entre 9 h et 18 h un marché artisanal gourmand aura lieu à la journée dans le village, suivi d’une balade contée, ainsi que des lectures de poèmes. Un concert/bal se tiendra en soirée. Ce Festival s’adresse à toutes les générations qui se retrouvent dans des domaines variés tels que la musique, le chant, la danse, la littérature, le théâtre ou le conte. nRestauration et buvette sur place. Samedi 21 mai : entre 9 h et 18 h un marché artisanal gourmand aura lieu à la journée dans le village, suivi d’une balade contée, ainsi que des lectures de poèmes. Un concert/bal se tiendra en soirée. Bannes

