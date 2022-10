Festival Objectif Terre Monségur, 16 octobre 2022, Monségur.

Festival Objectif Terre

7 Rue Porte du Dropt Monségur Gironde

2022-10-16 14:00:00 – 2022-11-06 22:00:00

Monségur

Gironde

EUR 4 Pour cette nouvelle édition du Festival Objectif Terre, le Cinéma Eden vous propose un festival sur l’environnement, ouvert à tous et pour tous et imagine un lieu ouvert, propice au partage et aux rencontres.

L’objectif est la mise en lumière des initiatives locales en s’appuyant sur des films internationaux car le pouvoir du cinéma c’est aussi de rendre universelle une histoire singulière.

Vous pourrez profiter durant les heures d’ouvertures, d’une buvette pour déguster un café, un sirop, ou un verre de vin mais aussi de l’exposition photo animalières de Bastien Campistron et d’un coin lecture.

Un espace Jeux et coloriages pour l’amusement des enfants sera aussi présent ,et un espace de gratuité sera animé par le lob le dimanche matin. Comme toujours, de nombreux films seront accompagnés soit d’un atelier soit d’une rencontre.

