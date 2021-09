Festival Objectif FEMMES 2021 Mairie du 9e arrondissement, 7 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 19 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

gratuit

Exposition Objectif FEMMES à la Mairie du 9e arrondissement

Depuis 5 ans Objectif FEMMES est l’événement photo qui met en lumière les photographes au féminin à Paris.

Qu’elles travaillent sur le corps, l’actualité, la nature ou capturent une réalité plus abstraite, elles ont toutes un regard bien à elles sur la vie et nous racontent une histoire particulière.

Pourquoi uniquement des femmes ? Parce qu’elles restent encore sous-exposées par rapport à leurs homologues masculins.

Karine Paoli, elle ­même photographe et créatrice de l’événement Objectif FEMMES, a voulu valoriser leur démarche. Et s’engager pour que l’audace et le talent des femmes soient enfin visibles. Avec deux commissaires d’exposition (Valérie Paumelle et Sophie Verdier), elle a sélectionné 5 artistes, qui auront la belle opportunité d’être exposées à Paris.

Il fallait un écrin à la hauteur de l’événement : Ce seront les somptueuses salles de la Mairie du 9ème arrondissement, à Paris. Avec la complicité de la Maire Delphine Bürkli, Karine Paoli a réussi son pari : celui de mettre en scène les talents pluri’elles.

Parfois copié mais rarement égalé, cet événement reste ainsi le rendez-vous incontournable de la photographie “au féminin” dans la Capitale !

Édito de Delphine Bürkli – Maire du 9e arrondissement – Conseillère régionale de Paris Ile-de-France :

Pour la cinquième année consécutive, la Mairie du 9e portera fièrement les couleurs de la photographie féminine du 7 au 19 septembre 2021.

Plus qu’une exposition d’œuvres d’art, Objectif FEMMES est devenu grâce à l’énergie et l’engagement remarquable de sa fondatrice, Karine Paoli, un événement culturel incontournable à Paris.

Le regard de ces artistes nous invite à contempler la beauté de la nature, à s’émerveiller de la puissance de la lumière, mais aussi parfois à se soulever face à l’inacceptable. Ici, tous les sujets ont leur place, tant qu’ils sont traités avec sensibilité et humanisme.

Que cette nouvelle édition d’Objectif FEMMES accueille un public toujours plus large et désireux de partager l’amour de la photographie à travers l’œil de femmes d’exception.

Voici les 5 femmes sélectionnées cette année :

– Marlène Delcambre,

– Mélanie Dornier,

– Alexandra Laffitte,

– Anna Leroy,

– Lucie Sassiat.

Un jury d’exception, dont voici les membres, élira la lauréate 2021 dont vous aurez le résultat le jeudi 9 septembre :

– Delphine Bürkli, Maire du 9e arrondissement – Conseillère régionale de l’Île-de-France,

– Florence Calba, Directrice de la Communication de Miliboo,

– Julia Darcel, Avocate au cabinet Osborne Clarke,

– Sophie Déroulède, Associée fondatrice de Top of Mind,

– Raphaelle Duchemin, Journaliste,

– Fabienne Filliole, Directrice générale de Dahinden,

– Claire Gagnaire, Secrétaire générale du groupe Les Manufactures Février,

– Capucine Graby, Journaliste – entrepreneuse,

– Yannick Lemaire, Directeur de la Communication du Groupe L’Équipe,

– Frédérique Libaud, Directrice Associée de l’Agence de presse Flag,

– Céline Maillard, Responsable du programme 1 immeuble 1 œuvre – Emerige,

– Ariane Rolland, Galeriste,

– Catherine Schöfer, Directrice générale de PARIS PREMIÈRE et TEVA,

– Paul Vautrin, Mission Diversité-Égalité au Ministère de la Culture,

– Valérie Paumelle et Nathalie de Frouville , Agents d’artistes et Commissaires d’Objectif FEMMES.

Horaires d’ouverture :

Tous les jours de 10h à 17h00 et les week-end de 10h à 18h00.



Si vous souhaitez participer au vernissage le 9 septembre, confirmez votre présence obligatoirement ici : invitations@parisartistes.com

Un mail vous confirmera votre inscription, selon les jauges sanitaires autorisées.

Merci



Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot Paris 75009

8, 9 : Richelieu – Drouot (119m) 8, 9 : Grands Boulevards (232m)



Contact :Karine Paoli invitations@parisartistes.com https://www.objectif-femmes.art/page/objectif-femmes-2020# https://www.facebook.com/ObjectifFemmes https://twitter.com/karinepaoli

Date complète :

