Festival Ô Mille et Une Notes Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’Évènement: Allier

Lurcy-Lévis

Festival Ô Mille et Une Notes, 30 juin 2023, Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis. Festival Ô Mille et Une Notes Étang de Sézeaux Lurcy-Lévis Allier

2023-06-30 16:30:00 16:30:00 – 2023-07-02 03:00:00 03:00:00 Lurcy-Lévis

Allier Lurcy-Lévis 2e édition du Festival Ô Mille et Une Notes situé au bord du plan d’eau communal.

3 groupes de musique par soir (groupes locaux et nationaux).

Grand marché de producteurs et artisans locaux le samedi après midi. lurcy.sport.loisir@wanadoo.fr +33 6 29 95 33 90 http://www.lsla.info/pages/actualites.php Lurcy-Lévis

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Lurcy-Lévis Autres Lieu Lurcy-Lévis Adresse Étang de Sézeaux Lurcy-Lévis Allier Ville Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis lieuville Lurcy-Lévis Departement Allier

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurcy-levis lurcy-levis/

Festival Ô Mille et Une Notes 2023-06-30 was last modified: by Festival Ô Mille et Une Notes Lurcy-Lévis 30 juin 2023 Allier Étang de Sézeaux Lurcy-Lévis Allier Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier