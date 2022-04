Festival Ô Mille et Une Notes Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’évènement: Allier

Lurcy-Lévis Allier Lurcy-Lévis Le Festival se déroule le vendredi 1/07 sur la place du village avec 2 concerts de groupes locaux et participation de nos commerçants. Le samedi 2/07 deux grands concerts se dérouleront à l’Étang de Sézeaux avec marché de producteurs et ateliers. lurcy.sport.loisir@wanadoo.fr +33 6 29 95 33 90 Lurcy-Lévis

