Festival Ô Féminin Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis, vendredi 15 mars 2024.

Festival Ô Féminin festival de théâtre amateur féminin et féministe 15 – 17 mars Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Espace Yannick Boitrelle Infos pratiques, tarifs et programme détaillé sur facebook/festivalofeminin ou instagram//festivalofeminin

Début : 2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T11:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Pour sa 4ème édition, le festival de théâtre amateur féminin et féministe organisé par l’association Continents Comédiens, en partenariat avec la Ville de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, tient une nouvelle fois toutes ses promesses. Le programme alterne les pièces aux thématiques fortes et les sujets plus légers : de la comédie loufoque sur Jackie Kennedy, aux parcours de vie poignants de Girls & Boys ou Nous qui sommes Cent, en passant par les femmes dans la résistance ou l’histoire de la première équipe de France de football féminin, il y en aura pour tous les goûts. 6 pièces sont programmées, 2 concerts, un karaoké, et pour la première fois un spectacle jeune public.

Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Espace Yannick Boitrelle 123 route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76160 Seine-Maritime Normandie