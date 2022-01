Festival Numok : Viens programmer le robot Thymio et agis pour la mixité dans le numérique ! Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 29 avril 2022, dans le cadre de Numok, le festival numérique de la ville de Paris, venez vous initier à la programmation avec le robot Thymio et menez une réflexion sur la place des femmes dans le numérique grâce à l’association BECOMTECH. Les ambassadrices de l’association BECOMTECH, qui œuvre pour la mixité dans l’informatique et le numérique, animeront cet atelier destiné aux 14-17 ans. C’est l’occasion de s’amuser et de développer des compétences techniques en programmant puis en pilotant le sympathique robot Thymio, mais aussi de réfléchir à la question de la place des femmes dans le secteur du numérique en questionnant les stéréotypes.

Notre objectif est d’avoir autant d’inscrits aux ateliers parmi les garçons que parmi les filles et de prouver ainsi que les préjugés de genres peuvent être battus en brèche !

Atelier sur réservation, 8 places disponibles. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

