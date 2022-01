Festival Numok : remise de prix du Projet Declick Challenge Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Numok : remise de prix du Projet Declick Challenge Médiathèque Françoise Sagan, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Remise de prix pour ce concours de création d’un mini-jeu vidéo de style retrogaming. Grâce à l’association Colombbus, les collégiens du collège Valmy, de Ris Orangis, Grigny et Evry se sont lancés dans une compétition bien particulière : la réalisation d’un jeu vidéo et la réalisation d’un reportage sur le processus de création. Cette remise des prix récompense leurs efforts et leur talent. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr Expo

Date complète :

2022-04-13T15:00:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/