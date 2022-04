Festival Numok: réalisation de synthétiseurs électroniques Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Numok: réalisation de synthétiseurs électroniques Bibliothèque Parmentier, 27 avril 2022, Paris. Dans le cadre de Numok, festival des cultures numériques des bibliothèques, nous recevons Brutpop. Venez découvrir comment transformer de l’électricité en son et construire votre propre synthétiseur électronique !

Date et horaire exacts : Le mercredi 27 avril 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit Inscription sur place ou par téléphone. Voilà un atelier qui va faire du bruit ! Dans le cadre de Numok, le festival des cultures numériques des bibliothèques, nous recevons Brutpop.

Venez découvrir comment transformer de l’électricité en son et construire votre propre synthétiseur électronique ! Brutpop vous propose de venir souder sa version maison de son synthétiseur et de repartir avec votre instrument. Atelier le mercredi 27 avril de 10h à 12h, à partir de 14 ans, inscription sur place ou par téléphone. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

Contact : 01 55 28 30 15 https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier BRUTPOP

