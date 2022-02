Festival Numok: réalisation de synthétiseurs électroniques Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Numok: réalisation de synthétiseurs électroniques Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 27 avril 2022, Paris.

Avec BRUTPOP viens découvrir comment transformer de l’électricité en son. Tu étudieras des caractéristiques physiques des ondes sonore ainsi que des basiques de l’électricité et de l’électronique. Brutpop vous propose de venir souder sa version maison de son synthétiseur. Chaque participant repartira avec son instrument. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

