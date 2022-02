Festival NUMOK: Gamma, une installation sonore et lumineuse expérimentale Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 avril 2022

Gamma est une installation sonore expérimentale inspirée de la harpe laser. Il s’agit de placer une ou deux mains dans une zone de détection immatérielle et en fonction de leur emplacement et de leurs mouvements, certaines notes se jouent, faisant se déplacer des rayons de lumière sur les grands fils colorés tendus en face du joueur. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (542m) 95 : René Binet (Paris) (21m)

Contact : 01 42 55 60 20 biliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ Innovation;Littérature;Sciences

