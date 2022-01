Festival Numok : conférence « Les communs » par Edouard Jourdain Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Numok : conférence « Les communs » par Edouard Jourdain Médiathèque Françoise Sagan, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan vous propose d’assister à cette conférence d’Edouard Jourdain, auteur de l’ouvrage « Les Communs », publié par les PUF dans la collection Que-Sais-Je. Le substantif « communs » est d’usage relativement récent en français. Mais la réalité qu’il désigne est de tous les temps : les communs, ce sont les ressources gérées collectivement par une communauté. Quelles sont ces ressources aujourd’hui, et surtout, quel est leur futur dans notre société ? La notion de « communs » est réapparue aujourd’hui face à la menace de leur disparition. Remise sur le devant de la scène grâce, notamment, aux travaux d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie en 2009), la dynamique des communs est plurielle et prend de l’ampleur. Elle porte une capacité d’action inédite, orientée vers la prise en charge collective de multiples biens ou de services. En ce sens, elle est incontestablement politique : elle touche à la volonté de réappropriation de la chose publique et induit de nouvelles formes d’engagement. Pour mieux gérer les communs, l’heure n’est-elle pas venue d’inventer de nouvelles formes d’organisation et de coopération ? Encore faudrait-il réévaluer les rapports sociaux et la répartition des richesses de manière à préserver ce qui compte réellement. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

