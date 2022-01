Festival Numok : conférence de Catherine Dufour autour d’Ada Lovelace Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Numok : conférence de Catherine Dufour autour d’Ada Lovelace Bibliothèque Vaugirard, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Vous ne connaissez pas Ada Lovelace, programmeuse informatique ? Il est temps d’y remédier ! Catherine Dufour vient nous parler de cette pionnière de l’informatique qui a marqué notre civilisation au même titre que Pasteur, Einstein ou Fleming. Son destin exceptionnel et néanmoins méconnu nous invite à nous interroger sur la place des femmes dans le domaine scientifique. Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe Paris 75015 Contact : 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard Concert;Solidarité

