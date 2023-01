Festival Numok : Atelier robotique Matatalab, les Jeux Olympiques Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival Numok : Atelier robotique Matatalab, les Jeux Olympiques Bibliothèque Jeunesse Diderot, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 10h00 à 12h00

Inscriptions ouvertes à partir du mardi 28 mars 2023 Entrez dans l'ère des Jeux Olympiques 2024 à la bibliothèque Diderot, avec le Smarteoclub! L'histoire des jeux Olympiques : Programmer un robot pour voyager sur une frise chronologique à la découverte des moments clés de l'histoire des JO ! Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : bibliotheque.diderot@paris.fr

Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris

