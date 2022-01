Festival Numok : atelier ingénierie Lego avec Play-Well Médiathèque Françoise Sagan, 23 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Venez vous initier à l’ingénierie-mécanique et architecturale avec Play-Well lors d’un atelier ludique et didactique !

Un atelier technologique sur des concepts d’ingénierie, de mécanique, d’architecture et de construction à l’aide briques LEGO®, destiné aux 7 à 12 ans. Les enfants pourront prendre le temps de jouer, de créer, et d’expérimenter autour de concepts scientifiques et techniques: motorisation, engrenages, 3 dimensions et repérage dans l’espace… Apprendre en s’amusant, tout simplement.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)



Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

